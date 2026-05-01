Nahostkonflikt

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Tel Aviv. Die israelische Armee hat am Mittwoch trotz einer bestehenden Feuerpause mit neuen Angriffen gegen angebliche Objekte der Hisbollah im Libanon begonnen. Dabei soll nach Angaben eines Militärsprechers die »Terrorinfrastruktur« der Organisation zerstört werden. Libanesischen Behörden zufolge wurden bei einem Bombardement in der Bekaaebene am gleichen Tag vier Menschen getötet. Zuvor hatten die israelischen Streitkräfte die Bewohner von zwölf Dörfern im Südlibanon zur Evakuierung aufgerufen. (AFP/jW)

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