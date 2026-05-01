Kriminelle Vereinigung

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Karlsruhe. Mit einer Razzia in zwölf Bundesländern ist der Generalbundesanwalt am Mittwoch gegen 36 junge mutmaßliche Neonazis vorgegangen. Sie sollen Rädelsführer der Gruppen »Jung und Stark« oder »Deutsche Jugend voran« beziehungsweise »Neue Deutsche Welle« sein, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Festgenommen wurde niemand. Die Gruppen sollen auf Internetplattformen und bei Treffen zu Gewalttaten gegen Linke und vermeintlich Pädophile aufgerufen haben, wie die Bundesanwaltschaft ausführte. (AFP/jW)

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