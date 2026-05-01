Statistisches Bundesamt

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Wiesbaden. Die Zahl der Menschen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können, sich eine solche aber wünschen, ist 2025 auf rund 3,2 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 74 Jahren gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, waren das 70.000 oder 2,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Hauptgründe sind demnach bei Frauen insbesondere Betreuungspflichten und bei Männern gesundheitliche Einschränkungen. Zu dieser sogenannten stillen Reserve gehören dem Statistikamt zufolge knapp 1,8 Millionen Frauen und gut 1,4 Millionen Männer. Zugleich stieg im vergangenen Jahr auch die Zahl der Erwerbslosen an, die einem Job nachgehen könnten, aber keinen bekommen. Sie legte um 11,3 Prozent auf 1,7 Millionen Menschen zu. (AFP/jW)

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