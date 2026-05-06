Sportförderung

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Berlin. Die stark sehbehinderte Weltklasseschwimmerin Elena Semechin hat die mangelnde Unterstützung im deutschen Sportsystem für Mütter kritisiert und vor allem mehr finanzielle Hilfen gefordert. »Es funktioniert nicht, das Kind mit zum Training zu nehmen. Wir brauchen daher auch im Trainings­lager immer eine ­Nanny, wir brauchen ein Budget für Aufsichtspersonen. Sonst muss ich alles komplett selbst finanzieren«, berichtete Semechin in einem Interview des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes Berlin. Die 32jährige steht nur acht Monate nach der Geburt ihres Kindes vor dem Comeback im Leistungssport. Während der Babypause seien ihr die Herausforderungen für Mütter, die während ihrer Karriere schwanger werden, besonders aufgefallen. »Eigentlich kann man sich eine Babypause gar nicht erlauben, weil das ganze System daran hängt, dass man einfach jede Saison abliefert«, erklärte die zweimalige Paralympicssiegerin. (dpa/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!