Fußball

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Bilbao. Knapp zwei Jahre nach seinem freiwilligen Abschied beim Fußballbundesligisten Borussia Dortmund hat Edin Terzić einen neuen Job. Der 43jährige wird Trainer von Athletic Bilbao. Wie der Tabellenachte der spanischen La Liga am Dienstag mitteilte, unterschrieb Terzić einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Bei den Basken tritt er die Nachfolge von Ernesto Valverde an, der den Verein am Saisonende verlässt. Terzić, der beim BVB von Dezember 2020 bis Juni 2021 und dann noch einmal in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 als Cheftrainer in der Verantwortung stand, arbeitete zuletzt als TV-Experte. (dpa/jW)

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