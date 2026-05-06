Snooker

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Sheffield. Der junge Chinese Wu Yize hat erstmals in seiner Karriere die Snookerweltmeisterschaft gewonnen. Der 22jährige setzte sich am Montag im englischen Sheffield in einem bis zum letzten Frame offenen Finale mit 18:17 gegen Lokalmatador Shaun Murphy durch. Gespielt wurde im Format »Best of 35 Frames«. Yize folgt auf seinen Landsmann Zhao Xintong, der im Vorjahr Mark Williams aus Wales bezwungen hatte (18:12). »Ich glaube, entscheidend war der Glaube«, sagte der Gewinner unmittelbar nach dem größten Erfolg seiner Laufbahn. »Seit Jahren habe ich daran gearbeitet – und ich bin glücklich darüber, es ins Ziel gebracht zu haben.« Die Entscheidung im Crucible Theatre fiel in der vierten Session des Finales, nachdem sich Murphy – Weltmeister von 2005 – in der Nachmittagssession herangearbeitet hatte und auf 12:13 verkürzen konnte. Nach dem ersten Tag hatte Yize bereits mit 10:7 in Führung gelegen – trotz eines Fehlstarts. (dpa/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!