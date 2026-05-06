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06.05.2026
- → Feuilleton
das Schinden der Zeilen
in Berlin
2026
*
wenn ich
ein Gedicht
für diese Zeitung
schreiben tue, dann
*
verdiene ich mir
acht, neun Bier
*
in einer Kneipe
im gastronomischen Mittelfeld
ja, deutlich mehr
wären drin im Supermarkt
das stimmt, und noch mehr
könnte ich kriegen
ginge ich zum Discounter
*
drei der billigeren
Cocktail-Angebote
im RumTrader
Fasanenstraße, ließen sich
alternativ erstehen
*
erbärmlich ist
wie ich euch
das so Schritt
für Schritt
vorrechne
nicht, meine ich
*
sondern ein kapitalistischer
Frechdachs-Realismus
der ist weder verzweifelt
noch fleißig
*
der macht deutlich
dass ein wenig Zeit verstreicht
liest man, und damit musst du
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