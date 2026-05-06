Filmbranche

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Die Filmfestspiele in Cannes haben die Schauspielerin Demi Moore (»The Substance«) in die Jury berufen. Abgesehen von Moore sitzen acht Filmschaffende in der Jury, die über den Hauptpreis, die Goldene Palme, entscheiden werden. Dazu gehören der schwedische Schauspieler Stellan Skarsgård (»Sentimental Value«) und die chinesische Regisseurin Chloé Zhao (»Nomadland«, »Hamnet«). Bekannt war bereits, dass der südkoreanische Regisseur Park Chan Wook (»Oldboy«, »No Other Choice«) dieses Jahr die Juryleitung übernimmt. Weitere Mitglieder sind die irisch-äthiopische Schauspielerin Ruth Negga, die belgische Regisseurin und Drehbuchautorin Laura Wandel, der chilenische Regisseur Diego Céspedes, der ivorisch-US-amerikanische Schauspieler Isaach De Bankolé und der Drehbuchautor Paul Laverty aus Schottland. Das Filmfestival in Cannes findet vom 12. bis zum 23. Mai statt. (dpa/jW)

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