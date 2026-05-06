Kevin Spacey (66) soll laut einem Medienbericht die Hauptrolle in einem Drama über den Zweiten Weltkrieg übernehmen. Das Projekt »Melodies in the Forest« soll auf der Messe in Cannes während der Filmfestspiele vermarktet werden. Es handelt sich um eine kleinere Produktion des Regisseurs Roberto Lippolis. Die Dreharbeiten sollen im Oktober in Italien und der Tschechischen Republik starten. Spacey spielt darin einen Dirigenten. 2025 war er in Cannes mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt worden. Das ist einigermaßen erstaunlich.

Mehrere Männer hatten Spacey in den vergangenen Jahren sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Die 2017 im Zuge der »Me Too«-Debatte erstmals mit Nachdruck öffentlich gemachten Vorwürfe des Schauspielers Anthony Rapp gegen den Schauspieler hatten weitere Anschuldigungen nach sich gezogen. Spacey bestritt die Vorwürfe, und eine New Yorker Jury sprach den Star 2022 frei. Andere Klagen wurden zurückgezogen oder wegen Verjährung abgewiesen. In einem Prozess vor einem Londoner Gericht, in dem ihm vier Männer sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, gab es 2023 einen Freispruch für Spacey. Ein für Oktober geplanter Prozess gegen Spacey wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe wurde nach einer außergerichtlichen Einigung ausgesetzt, wie die Nachrichtenagentur PA im März berichtet hatte. (dpa/jW)