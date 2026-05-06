Impfstoffproduktion

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Mainz. Nach dem angekündigten Rückzug des Gründerehepaars zieht Biontech einen Schlussstrich unter die Coronaära: Das Mainzer Unternehmen stellt seine Impfstoffproduktion in der BRD ein, schließt fast alle heimischen Produktionsstandorte und streicht bis zu 1.860 Stellen. Die Covidimpfstoffherstellung wird komplett an den US-Partner Pfizer übertragen. Die Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie die Standorte des übernommenen Tübinger ‌Rivalen Curevac werden dichtgemacht. (Reuters/jW)

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