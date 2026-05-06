Militärisch-industrieller Komplex

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Brüssel. Die EU hat einen Aufruf an Unternehmen gestartet, sich an der Gründung einer »Drohnenallianz« mit der Ukraine zu beteiligen. Das neue Format solle »als industriegeführtes Ökosystem« zur Aufrüstung gegen Russland dazu beitragen, »eine umfassende Drohnen- und Antidrohnenfähigkeit aufzubauen«, erklärte die EU-Kommission am Dienstag. Demnach müsse die Initiative Hersteller, Startups und Endnutzer aus dem EU-Binnenmarkt und der Ukraine zusammenbringen, um zur »Bereitstellung konkreter Fähigkeiten« beizutragen. (AFP/jW)

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