Eishockey

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Mannheim. Die Eisbären Berlin haben sich zum zwölften Mal zum deutschen Meister gekrönt. Der Rekordchampion der Deutschen Eishockey Liga (siegte am Sonntag bei den Adlern Mannheim im fünften Finalspiel mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) und gewann damit die Best-of-seven-Serie mit 4:1. Eisbären-Trainer Serge Aubin setzte seine unglaubliche Siegesserie fort: Auch in seiner 15. Playoff-Serie mit Berlin blieb der Kanadier ungeschlagen. Ty Ronning (20./44.), Liam Kirk (22.) und Eric Mik (58.) erzielten die Tore für die Eisbären. (sid/jW)

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