In eigener Sache

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In der gedruckten Ausgabe der jungen Welt vom 4. Mai heißt es im Artikel »Reagieren unter Hochdruck«, die Mehrheit der Lohnabhängigen würde keine Einkommenssteuer abführen. Das trifft nicht zu. Tatsächlich führt die nicht geringe Zahl der Lohnabhängigen in sogenannter geringfügiger Beschäftigung keine Einkommenssteuer ab. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen, den wir in der online veröffentlichten Version korrigiert haben. (jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!