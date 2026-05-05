Nahostkonflikt

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Israels Armee hat am Montag bei Hebron in der besetzten Westbank ein Haus zerstört, in dem 15 Menschen wohnten. Angeblich war es illegal errichtet – ein Standardvorwurf gegen die weitgehend entrechteten Palästinenser.

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

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