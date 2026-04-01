Kriegskosten

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Washington. Der Iran-Krieg hat die Vereinigten Staaten nach Angaben eines hochrangigen Pentagon-Mitarbeiters bislang circa 25 Milliarden US-Dollar (knapp 21,4 Milliarden Euro) gekostet. Dies seien schätzungsweise alle Ausgaben, die seit Beginn der »Operation Epic Fury« (auf Deutsch etwa: »Operation Epische Wut«) am 28. Februar angefallen seien, sagte der amtierende stellvertretende Verteidigungsminister und Rechnungsprüfer Jules Hurst III. bei einer Anhörung des Repräsentantenhauses. Der größte Teil des Geldes davon sei für Munition aufgewendet worden. Hurst kündigte an, dass das Pentagon über das Weiße Haus einen Nachtragshaushalt beantragen werde, »sobald uns eine vollständige Einschätzung der Kosten des Konflikts vorliegt«. Dem Nachrichtenportal Politico zufolge hatte Hurst zuvor gesagt, dass die erste Woche des Iran-Krieges elf Milliarden Dollar an Kosten verursacht habe. (dpa/jW)

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