1. Mai

Von Fabian Lehr

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Der 1. Mai steht vor der Tür, und wenn es nach dem Willen der Union gegangen wäre, würde es sich dabei um den letzten als Feiertag begangenen 1. Mai in der Geschichte der BRD handeln. So berichtete vor Kurzem jedenfalls der Spiegel, dass bei den Verhandlungen zwischen Union und SPD über die Ausgestaltung des sogenannten Entlastungspakets von der Union die Abschaffung des 1. Mai als Feiertag gefordert wurde. Dies kam jedoch nur deshalb nicht zustande, weil die SPD dies als einen solchen symbolischen Affront betrachtete, dass sie es ohne ernsthaften Gesichtsverlust nicht mittragen konnte. Ein Gastkommentar von Fabian Lehr zum 1. Mai als internationaler Kampftag gegen Krieg und Sozialabbau.

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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