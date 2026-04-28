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27.04.2026, 19:56:05
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Angriff auf den Iran: Merz zeigt sich »desillusioniert«
Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich »desillusioniert« vom Angriff der USA und Israels auf den Iran gezeigt. »Ja, ich bin da mittlerweile desillusioniert«, sagte er am Montag am Rande der Unions-Klausur in Berlin. Die von den USA und Israel anfangs angestrebte Lösung des »Problems« in wenigen Tagen sei nicht erfolgt. »Deswegen wollen wir uns ja auch von der europäischen Seite aus diplomatisch mit um eine Lösung bemühen«, sagte Merz. »Wir stimmen uns da eng mit der amerikanischen Seite ab, sagen aber auch, dass wir eigene europäische Vorstellungen haben, wie man hier zu einer Lösung des Konfliktes kommen kann.«
Der Kanzler hatte sich bereits am Morgen bei einer Diskussion mit Schülern im Sauerland zum Iran-Krieg geäußert. Die USA könnten den Krieg nicht schnell beenden, »weil die Iraner offensichtlich stärker sind als gedacht und die Amerikaner offensichtlich auch in den Verhandlungen keine wirklich überzeugende Strategie haben«, sagte Merz. (dpa/jW)
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