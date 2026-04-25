Kiew. Russland und die Ukraine haben zum zweiten Mal in diesem Monat Kriegsgefangene ausgetauscht. 193 ukrainische Soldaten seien im Zuge dessen heimgekehrt, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag im Onlinedienst X. Die russische Armee erklärte in der Messenger-App Max, die 193 freigelassenen russischen Soldaten befänden sich auf belarussischem Territorium, wo sie psychologisch und medizinisch betreut würden.

Russischen Angaben zufolge erfolgte der Austausch durch Vermittlung der USA und der Vereinigten Arabischen Emirate. Zuletzt waren am 11. April wenige Stunden vor Beginn einer Waffenruhe zum christlich-orthodoxen Osterfest jeweils 175 Soldaten freigelassen worden. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 haben Moskau und Kiew bereits mehrfach Kriegsgefangene ausgetauscht. Der Austausch ist eines der wenigen Ergebnisse von Gesprächen zwischen den beiden Konfliktparteien zur Beendigung des Kriegs. (AFP/jW)