Fridays for Future

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Berlin. Bundesweit haben an einem Aktionstag von Fridays for Future Menschen gegen die Klima- und Energiepolitik der Bundesregierung protestiert. Die Organisation sprach von Zehntausenden in mehr als 65 Orten, die Polizei hingegen von wenigen Hundert selbst in großen Städten wie Berlin, München, Köln oder Frankfurt. Vor der CDU-Parteizentrale in Berlin haben Demonstrierende Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche vorgeworfen, mit der Gasindustrie zu kungeln. (dpa/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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