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23.04.2026, 18:04:00 / Kapital & Arbeit
Medienökonomie

Warner-Aktionäre stimmen für Übernahme durch Paramount

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Chris Pizzello/AP Photo

New York. Die Aktionäre des Film- und Medienkonzerns Warner Bros. Discovery (WBD) haben für eine Übernahme durch Paramount Skydance gestimmt. Das teilte WBD am Donnerstag mit. Das positive Votum war erwartet worden.

Paramount erwirbt die gesamte WBD-Gruppe inklusive Fernsehsendern, dazu gehört auch der Nachrichtensender CNN. Das Geschäft hat ein Volumen von 110 Milliarden US-Dollar (gut 93 Milliarden Euro). Paramount und Warner Bros. hatten die Vereinbarung Ende Februar unterzeichnet, nachdem sich Netflix aus der Übernahmeschlacht zurückgezogen hatte. (AFP/jW)

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