Warner-Aktionäre stimmen für Übernahme durch Paramount
New York. Die Aktionäre des Film- und Medienkonzerns Warner Bros. Discovery (WBD) haben für eine Übernahme durch Paramount Skydance gestimmt. Das teilte WBD am Donnerstag mit. Das positive Votum war erwartet worden.
Paramount erwirbt die gesamte WBD-Gruppe inklusive Fernsehsendern, dazu gehört auch der Nachrichtensender CNN. Das Geschäft hat ein Volumen von 110 Milliarden US-Dollar (gut 93 Milliarden Euro). Paramount und Warner Bros. hatten die Vereinbarung Ende Februar unterzeichnet, nachdem sich Netflix aus der Übernahmeschlacht zurückgezogen hatte. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Massenstreik bei Samsungvom 24.04.2026
-
Günstige Sonne, teures Ölvom 24.04.2026