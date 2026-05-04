Eishockey

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Garmisch-Partenkirchen. Die deutsche Eishockeynationalmannschaft muss bei der WM in der Schweiz auf Leon Draisaitl verzichten, darf aber auf andere NHL-Verstärkungen hoffen. Draisaitl sagte nach dem Playoff-Ausscheiden der Edmonton Oilers wegen einer Knieverletzung ab. Weltklasseverteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) werden hingegen voraussichtlich zur finalen Vorbereitungsphase das Team von Bundestrainer Harold Kreis verstärken. Beide NHL-Profis waren zuletzt zwar angeschlagen, sollen aber bei der WM-Generalprobe am 10. Mai gegen die USA dabei sein. (dpa/jW)

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