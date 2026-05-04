Fußball

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Gelsenkirchen. Der vorzeitige Aufstieg des FC Schalke 04 in die Fußballbundesliga nach dem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf am Sonnabend hat eine große Party ausgelöst. Kapitän Kenan Karman, der das Tor zum Aufstieg erzielte, sagte mit tränenerstickter Stimme: »Schalke gehört in die erste Liga, da bleiben wir jetzt auch.« Lauter wurde der Jubel in der mit 61.587 Zuschauern ausverkauften Arena nur noch, als auf dem Videowürfel die für den Aufstiegsfall vereinbarte Vertragsverlängerung von Trainer Miron Muslić bis 2028 offiziell verkündet wurde. Der 43jährige hat den Schalker Aufschwung maßgeblich geprägt. In den vergangenen beiden Spielzeiten kämpfte der hochverschuldete Club noch gegen den Abstieg in die dritte Liga. »Wir haben wirklich zwei Scheißjahre hinter uns«, sagte Karaman am Sonnabend. Um so größer war die Erleichterung über den Aufstieg. Partystimmung herrschte auch außerhalb der Arena, wo Zehntausende Fans feierten, bis der Verkehr in Gelsenkirchen zum Erliegen kam und die Straßenbahnen den Betrieb einstellen mussten. (dpa/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!