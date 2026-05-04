»Faschismus, Flucht, Exil: Stefan Heym«. Vortrag über den großen Schriftsteller von Historiker Prof. Mario Keßler. Anmeldung: info@kommpottpora.de. Dienstag, 5.5., 18.30 Uhr. Ort: Gothaer Tivoli, Am Tivoli 3, Gotha. Veranstalter: KommPottPora u. a.

»Angriff auf erneuerbare Energien und Energiewende«. Webinar mit jW-Autor Wolfgang Pomrehn und Klaus Meier zur Energiepolitik der Regierung. Einloggen unter: https://netzwerk-oekosozialismus.de/katerina-reiches-angriff-auf-erneuerbare-energien-und-waermewende/

»Kuba trotzt der US-Blockade.« Vortrag und Diskussion mit Edgar Göll, Vorsitzender des Netzwerks Cuba. Mittwoch, 6.5., 19 Uhr. Ort: Zeik, Elisabethstr. 68, Kiel-Gaarden. Veranstalter: Marxistische Linke u. a.

»Ideal für autoritäre Formierung«. Faschistisches Projekt oder rechter Flügel eines autoritären Kapitalismus? Diskussion der jW-Thema-Seite zur Funktionsbestimmung der AfD von Sebastian Friedrich. Donnerstag, 7.5., 19 Uhr. Ort: FZH Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: jW-Lesekreis Hannover