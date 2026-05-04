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04.05.2026
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Veranstaltungen
»Faschismus, Flucht, Exil: Stefan Heym«. Vortrag über den großen Schriftsteller von Historiker Prof. Mario Keßler. Anmeldung: info@kommpottpora.de. Dienstag, 5.5., 18.30 Uhr. Ort: Gothaer Tivoli, Am Tivoli 3, Gotha. Veranstalter: KommPottPora u. a.
»Angriff auf erneuerbare Energien und Energiewende«. Webinar mit jW-Autor Wolfgang Pomrehn und Klaus Meier zur Energiepolitik der Regierung. Einloggen unter: https://netzwerk-oekosozialismus.de/katerina-reiches-angriff-auf-erneuerbare-energien-und-waermewende/
»Kuba trotzt der US-Blockade.« Vortrag und Diskussion mit Edgar Göll, Vorsitzender des Netzwerks Cuba. Mittwoch, 6.5., 19 Uhr. Ort: Zeik, Elisabethstr. 68, Kiel-Gaarden. Veranstalter: Marxistische Linke u. a.
»Ideal für autoritäre Formierung«. Faschistisches Projekt oder rechter Flügel eines autoritären Kapitalismus? Diskussion der jW-Thema-Seite zur Funktionsbestimmung der AfD von Sebastian Friedrich. Donnerstag, 7.5., 19 Uhr. Ort: FZH Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: jW-Lesekreis Hannover
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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