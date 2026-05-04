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04.05.2026
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Brandenburg: Über 110 Hektar Wald brennen
Jüterbog. Der seit Freitag lodernde Waldbrand bei Jüterbog hat sich im Laufe des Wochenendes auf mehr als 110 Hektar ausgebreitet. Wegen des kräftigen Windes sei weiterhin mit einer Ausdehnung des Feuers zu rechnen, sagte Antje Wurz aus dem geschäftsführenden Vorstand der Wildnisstiftung am Sonntag. Die Stiftung ist Eigentümerin der Fläche. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz sei eine Fläche von rund 113 Hektar betroffen. »Es ist außergewöhnlich, dass es so früh im Jahr einen solchen Waldbrand gibt«, meinte Wurz. Auf der Fläche hatte es in früheren Jahren bereits gebrannt.
Auch in Nordrhein-Westfalen kam es zu mehreren Bränden. Im Sauerland bei Attendorn sowie in Werdohl standen Wald- und Hangflächen in Flammen, zeitweise rückten mehrere hundert Feuerwehrleute aus.(dpa/jW)
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