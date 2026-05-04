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Japan

Auf einen Blick

Foto: REUTERS/Issei Kato

Am »Tag der Verfassung« in Japan sind am Sonntag in der Hauptstadt Tokio Zehntausende auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen eine Abkehr vom Gebot des Pazifismus, gegen Aufrüstung sowie gegen den Krieg im Nahen Osten.

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Erschienen in der Ausgabe vom 04.05.2026, Seite 2, Ausland
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