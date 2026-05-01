Am Donnerstag eröffnete die Maigalerie fast auf den Tag genau fünfzig Jahre nach der Eröffnung des Palasts der Republik eine Ausstellung zu Ehren des sogenannten Hauses des Volkes, das am vormaligen Marx-Engels-Platz in Berlin, Hauptstadt der DDR, stand. Die Ausstellung erinnert mit großflächigen Tafeln, Fotos, Videos und zahlreichen Sammlerstücken aus dem Palast an die Geschichte dieses Prunkstücks des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden bis zu seiner Schließung unter nach wie vor höchst fragwürdigen Umständen 1990 und seinem Abriss Mitte der 2000er. Bis zum 11. Juni bietet sich hier jeden Donnerstag von 14 bis 19 Uhr zudem die Möglichkeit für Gespräche mit den Ausstellungsmachern.

Außerdem ist die Ausstellung auch im Rahmen dreier Veranstaltungen im Mai zu sehen. So bespielt am 5. Mai das Alexander-Beierbach-Trio unsere monatliche Veranstaltungsreihe »jW geht Jazz: Hannes Zerbe und Freunde«. Am Donnerstag, dem 7. Mai, folgt mit der Buchvorstellung zu Fabian Goldmanns »Staatsräsonfunk« (Manifest-Verlag) eine Medienschau zum Totalversagen deutscher Medien (das vorliegende Medium mal ausgenommen) zu Israels Völkermord in Gaza in Buchlänge, moderiert von jW-Redakteurin Ina Sembdner. Und am 21. Mai beehrt uns Carlos Gomes anlässlich der soeben bei Papyrossa erfolgten Veröffentlichung seines Buches »Griff nach Gold« mit einer Vorstellung der von ihm und Koautor Glenn Jäger verfassten kritischen Geschichte der Fußballweltmeisterschaft der Männer.

Ein Besuch lohnt sich also allemal. Mit unserem Newsletter, der unter jungewelt.de/maigalerie zu abonnieren ist, bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand.