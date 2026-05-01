»Zeugnisse von Krieg, Verfolgung und Kriegsende«. Stadtrundgang um den ehemaligen Flughafen Tempelhof. Z. B. das Columbia-Haus, wo sich ein »wildes« KZ befand, in dem viele Antifaschisten gefangengehalten und gefoltert wurden. Sonnabend, 2.5., 14 Uhr. Ort: Denkmal am Platz der Luftbrücke, Berlin. Ab 16 Uhr Kundgebung. Veranstalter: Friko Berlin

»Inside Gaza«. Dokumentarfilm. Gezeigt wird die tägliche Realität des Journalismus in Gaza aus der Perspektive von vier festangestellten AFP-Journalisten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Berichterstattung über Israels verheerenden Krieg gegen Gaza. Sonntag, 3.5., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Theatersaal Zion (Eingang Kantstraße), Kornstraße 31, Bremen

»Innere Zeitenwende«. Buchpräsentation mit jW-Autor Ingar Solty. Mittlerweile erfasst eine »innere Zeitenwende« das Land. Die Umstellung auf eine Art Kriegswirtschaft bindet erhebliche gesellschaftliche Ressourcen. Montag, 4.5., 18 Uhr. Ort: Salon, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Münzenberg Forum