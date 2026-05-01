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02.05.2026
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Veranstaltungen
»Zeugnisse von Krieg, Verfolgung und Kriegsende«. Stadtrundgang um den ehemaligen Flughafen Tempelhof. Z. B. das Columbia-Haus, wo sich ein »wildes« KZ befand, in dem viele Antifaschisten gefangengehalten und gefoltert wurden. Sonnabend, 2.5., 14 Uhr. Ort: Denkmal am Platz der Luftbrücke, Berlin. Ab 16 Uhr Kundgebung. Veranstalter: Friko Berlin
»Inside Gaza«. Dokumentarfilm. Gezeigt wird die tägliche Realität des Journalismus in Gaza aus der Perspektive von vier festangestellten AFP-Journalisten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Berichterstattung über Israels verheerenden Krieg gegen Gaza. Sonntag, 3.5., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Theatersaal Zion (Eingang Kantstraße), Kornstraße 31, Bremen
»Innere Zeitenwende«. Buchpräsentation mit jW-Autor Ingar Solty. Mittlerweile erfasst eine »innere Zeitenwende« das Land. Die Umstellung auf eine Art Kriegswirtschaft bindet erhebliche gesellschaftliche Ressourcen. Montag, 4.5., 18 Uhr. Ort: Salon, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Münzenberg Forum
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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