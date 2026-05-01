Kunst

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Der Konzeptkünstler Timm Ulrichs ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren, wie der Kunstverein Hannover mitteilte. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang habe er die Kunst »mit provokanten Arbeiten voller Entschlossenheit« geprägt, würdigte der Kunstverein. Er sei »streitbar, scharfsinnig, hintergründig humorvoll und rigoros« gewesen. Der emeritierte Professor der Kunstakademie Münster, der in Hannover und Berlin lebte, galt als Pionier der Konzeptkunst. Der gebürtige Berliner, der im Oldenburger Land aufwuchs, blickte mit Humor und spöttischer Distanz auf die Welt und auch auf den Kunstbetrieb. Einst erklärte er sein Leben zur Kunst. Ein Nachruf folgt. (dpa/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!