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Aufgepasst, Frankfurt am Main, es gibt Grund zum Feiern, genau gesagt Gründe: Der Club Voltaire ist gerettet, das endgültige Satiremagazin Titanic lebt dank Thomas Gottschalk auch noch, und Stefan Gärtner hat endlich wieder einen Roman draußen (»Hotel drei Jahreszeiten«)! Das lässt sich nun alles auf einen Streich feiern. Am Dienstag (5. Mai) veranstaltet Titanic im, natürlich, Club Voltaire die »Die endgültige Satirelesung mit Stefan Gärtner«. Auch dabei sind Laura Brinkmann, Torsten Gaitzsch, Julia Kubik, Sebastian Maschuw, Leo Riegel und Daniel Sibbe. Klingt lustig, wird es auch, los geht es um 20 Uhr. Normal- und Besserverdiener sollten mindestens zehn Euro für den Eintritt in der Tasche haben, alle anderen sieben, am besten noch ein paar mehr für Getränke und ein Buch (welches wohl?). Gern geschehen, viel Spaß euch. (jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

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