Globaler Energieträgerhandel

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Baniyas. Trotz des Regimewechsels in Syrien hat sich Russland zum wichtigsten Öllieferanten des Staates entwickelt. Aus Seehandelsdaten geht laut Reuters hervor, dass die Öllieferungen im laufenden Jahr um 75 Prozent auf etwa 60.000 Barrel pro Tag gestiegen sind. Da Syriens Förderkapazitäten nicht zur Deckung des eigenen Bedarfs ausreichten, ersetze Russland nun den Iran als dominanten Lieferanten. In Damaskus kursiere demnach die Befürchtung, dafür seitens der USA erneut sanktioniert zu werden. Die staatliche Syrian Petroleum Company bemühe sich darum um alternative Öllieferanten – bislang offenbar ohne Erfolg. (Reuters/jW)

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