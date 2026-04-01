Türkei

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Ankara. Rund 120 Bergarbeiter, die mit einem Protestcamp in der türkischen Hauptstadt Ankara und einem neuntägigen Hungerstreik für ihre seit fast einem halben Jahr ausstehenden Löhne gekämpft haben, feierten am Dienstag abend ihren Sieg. »Die meisten Kollegen haben ihr Gehalt bekommen, wir beenden ab heute unseren Streik«, erklärte Gewerkschaftsführer Gökay Çakır nach einem Treffen im Innenministerium. Demnach wurde ein Vertrag mit dem Bergbauunternehmen ­Doruk Mining geschlossen, das zu einer regierungsnahen Holding gehört. Der Protest der Kumpel, die vor zwei Wochen zu Fuß aus der Nachbarprovinz Eskişehir nach Ankara marschiert waren, stieß auf große Sympathie in der Bevölkerung. (jW)

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