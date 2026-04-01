Was ist der Lohn der Arbeit? Diese nicht ganz kleine Frage und alle anschließenden sind Gegenstand einer Ausstellung im Berliner iolux, an der einige alte Bekannte aus dieser Zeitung beteiligt sind. Zu sehen sind etwa Arbeiten unserer lieben Christine Kriegerowski, es lesen u. a. »Gedicht zeigen«-Veteran Kai Pohl und Feuilletonliebling Clemens Schittko. Noch mehr Argumente nötig? Wir haben 14: Andrea Freiberg, Anja Teske, Archi Galentz, Anton Schwarzbach, Christine Düwel, Claudius Hagemeister, Dorit Trebeljahr, Gisela Weimann, Gowara Minsa, Hagen Klennert, Karen Koltermann, Klaus Fezer, Mirjam Dorsch und Stefan Fahrnländer. Nichts als Zucker. Apropos, der alte Marx schrieb einst, die Arbeitskraft sei eine Ware, »nicht mehr, nicht minder als der Zucker. Die erste misst man mit der Uhr, die andre mit der Waage.« Eröffnet wird die Schau stilecht am Kampftag der Arbeiterklasse. (jW)

→ iolux, Lehderstraße 119, 13086 Berlin-Weißensee, 1.–17. Mai, Eröffnung am 1. Mai ab 19 Uhr, Lesung ab 20 Uhr