Prozess in Verden

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Verden. Im Prozess gegen das ehemalige Mitglied der aufgelösten RAF Daniela Klette vor dem Landgericht Verden hat die Staatsanwaltschaft eine 15jährige Haftstrafe gefordert. Es stehe fest, dass die Angeklagte mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub mehrere Raubüberfälle begangen hat. Sie habe dabei »hohe kriminelle Energie« und »brachiales Vorgehen« an den Tag gelegt. Klette habe keinerlei Reue gezeigt. Die Staatsanwaltschaft forderte, die 67jährige unter anderem wegen versuchten Mordes, schweren Raubes und Verstößen gegen Waffengesetze zu verurteilen. Klette habe mit dem Geld ihr Leben finanzieren wollen, »ohne Rücksicht auf Verluste«. (dpa/jW)

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