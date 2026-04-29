Ski alpin

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Planegg. Peter Schlickenrieder ist nicht länger Skilanglaufbundestrainer. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mitteilte, wird der 56 Jahre alte Olympia-Silbermedaillengewinner von 2002 durch Michael Bonfert (38) abgelöst. Schlickenrieder bleibt Sportdirektor, dieses Amt hat er gemeinsam mit Wencke Hölig seit Mai 2025 inne. Schlickenrieder war seit 2018 Bundestrainer der deutschen Skilangläuferinnen und Skilangläufer. Die Doppelrolle als Chefcoach und Sportdirektor hatte er im vergangenen Jahr übernommen, nachdem An­dreas Schlütter in die Geschäftsführung der DSV Leistungssport GmbH gewechselt war. (sid/jW)

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