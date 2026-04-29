Fußball

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Vancouver. Der Fußballweltverband FIFA entschärft die Regeln für Sperren durch gelbe Karten bei der Weltmeisterschaft in anderthalb Monaten. Die Verwarnungen sollen nicht nur wie bislang üblich nach den Viertelfinals, sondern erstmals bereits nach den drei Gruppenspielen gestrichen werden. Das berichtete die britische BBC am Montag. Bislang wurden Spieler nach der zweiten gelben Karte im Turnier für eine Partie gesperrt. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko sind erstmals 48 Teams dabei, weshalb eine weitere K.-o.-Runde hinzukommt. (dpa/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!