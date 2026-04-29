Termine

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»Geld ist da! Ran an die Reichen!« Revolutionäre 1.-Mai-Demo. Auch dieses Jahr gehen wir wieder laut und kämpferisch in den reichen Vierteln Hamburgs auf die Straße – für echte Umverteilung. Freitag, 1.5., 14.30 Uhr. Ort: Jungfernstieg/Reesendammbrücke, Hamburg. Veranstalter: Organisationsteam Hamburg

»Dort kämpfen, wo das Leben ist! – Gegen Krieg, Sozialabbau und Rechtsentwicklung! Kapitalismus überwinden!« Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration. Freitag, 1.5., 13 Uhr. Ort: Kronprinzplatz, Stuttgart. Ab 14 Uhr Straßenfest am Stadtteilzentrum Gasparitsch, Rotenbergstr. 125, Stuttgart. Veranstalter: »Organisierte Autonomie Stuttgart«

»Das Ziel vor Augen: Sozialismus«. Revolutionäres Klassenfest, Freitag, 1.5., 14 Uhr. Ort: Frankenallee 152, Frankfurt am Main. Dann um 18 Uhr vom selben Ort: Revolutionäre Maidemo. Veranstalter: »Revolutionäre 1.-Mai-Demo«

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!