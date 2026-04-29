Musik

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Der Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Gülke ist tot. Wie unter anderem der MDR berichtete, starb er im Alter von 91 Jahren in Weimar. 1934 dort auch geboren, studierte Gülke zunächst in seiner Heimatstadt, bevor er nach Stationen in Rudolstadt, Stendal, Potsdam, Stralsund und Dresden 1981 Generalmusikdirektor der Staatskapelle Weimar wurde. Zugleich lehrte Gülke als Musikwissenschaftler an der Universität Leipzig, der Musikhochschule Dresden und 1980 als Gastprofessor in Harvard. Nach einem Gastspiel in der BRD kehrte er 1983 nicht in die DDR zurück. Im Westen wurde Gülke Generalmusikdirektor in Wuppertal (1986–1996), später war er Professor in Freiburg (1996–2000) und Basel (1999–2002), schließlich auch Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker (2015–2020). Er erhielt unter anderem den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa und den Ernst-von-Siemens-Musikpreis. (jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!