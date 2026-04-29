Ruhrfestspiele

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Aufgrund des Iran-Kriegs haben die Ruhrfestspiele alle Vorstellungen eines zur Eröffnung geplanten iranischen Flüchtlingsdramas abgesagt. Das Ensemble der preisgekrönten Shieveh Theater Company aus Teheran könne wegen der aktuellen Ereignisse nicht wie geplant nach Deutschland kommen, teilte die Festivalleitung am Montag mit. Die Inszenierung »Das Kind« sollte Anfang Mai das Schauspielprogramm der diesjährigen Ruhrfestspiele eröffnen. Einen Ersatz für die Produktion soll es nicht geben. »Ihr Fehlen soll sichtbar bleiben«, teilte die Leitung der Ruhrfestspiele mit. Im Drama »Das Kind« der iranischen Autorin Naghmeh Samini geht es um drei Frauen, die mit einem Kind an einer europäischen Grenze gestoppt werden. (dpa/jW)

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