Erdölkartell

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Abu Dhabi. Die Vereinigten Arabischen Emirate treten mit Wirkung zum 1. Mai aus der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) aus. Hintergrund sei eine gründliche Abwägung auch mit Blick auf die anhaltenden »Störungen im Persischen Golf und der Straße von Hormus«, hieß es am Dienstag in einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur WAM. Durch den Austritt könnte die Organisation, die bisher möglichst einig aufgetreten ist, deutlich geschwächt werden. (dpa/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!