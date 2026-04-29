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Strasbourg. Das EU-Parlament geht in den Verhandlungen über den nächsten langfristigen EU-Haushalt auf Konfrontationskurs zu Nettozahlerstaaten wie der BRD. Die Abgeordneten sprachen sich am Dienstag mehrheitlich für einen Gemeinschaftshaushalt aus, der noch einmal zehn Prozent mehr Geld umfassen würde als von der EU-Kommission vorgeschlagen. Der EU-Haushalt wird für sieben Jahre festgelegt, aktuell wird über das Budget für 2028 bis 2034 verhandelt. Die Kommission schlägt inflationsbereinigt (zu Preisen von 2025) rund 1,76 Billionen Euro vor, unter anderem für Aufrüstung, Agrarpolitik und Strukturförderung. (dpa/jW)

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