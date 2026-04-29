Ukraine-Krieg

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Moskau . Ein ukrainischer Drohnenangriff hat erneut einen Großbrand in der russischen Ölraffinerie Tuapse am Schwarzen Meer ausgelöst. Wegen der Gefahr, dass sich das Feuer ausbreite, seien umliegende Gebäude evakuiert worden, teilten örtliche Behörden am Dienstag mit. Das ukrainische Militär ‌bestätigte den Angriff. Unterdessen sollte der israelische Botschafter am Dienstag morgen der Regierung in Kiew Rede und Antwort stehen. Grund ist eine Lieferung von Getreide, das angeblich auf von Russland besetztem ukrainischem Gebiet angebaut wurde. Kiew habe Israel zuvor über diese Lieferung informiert, hatte der ukrainische Außenminister Andrij Sibiga am Montag im Onlinedienst X erklärt. Präsident Wolodimir Selenskij drohte Israel am Dienstag mit Sanktionen. (Reuters/AFP/jW)

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