Vancouver. Nach Kritik von vielen WM-Teilnehmern hat die FIFA eine Erhöhung der Prämien für das XXL-Turnier im Sommer in Aussicht gestellt. Zwei Tage vor dem Kongress des Fußballweltverbandes am kommenden Donnerstag in Vancouver werde sich bereits das FIFA-Council mit der Thematik beschäftigen. »Die FIFA bestätigt, dass sie mit Verbänden weltweit Gespräche führt, um die verfügbaren Einnahmen zu erhöhen«, sagte ein FIFA-Sprecher der englischen Zeitung The Guardian. »Dies umfasst eine vorgeschlagene Erhöhung der finanziellen Beiträge an alle qualifizierten Mannschaften für die FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2026 sowie der Entwicklungsgelder für alle 211 Mitgliedsverbände«, hieß es von der FIFA weiter.

Auch der Deutsche Fußballbund (DFB) hatte zuletzt die WM-Prämienregelungen als unzureichend kritisiert. Zwar bekommt der künftige Weltmeister für den Titelgewinn die Rekordsumme von 50 Millionen US-Dollar, und auch der Gesamttopf ist mit 727 Millionen US-Dollar so prall gefüllt wie noch nie. Aber: Faktisch sinken die Auszahlungen für die meisten Teams, die nicht den goldenen WM-Pokal gewinnen. »Es wird zwar immer suggeriert, dass es immer ein noch mehr und größer wird, was die Gesamtprämien angeht, aber man darf nicht vergessen, der Kuchen wird ja auch durch 48 geteilt«, sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig. (dpa/jW)