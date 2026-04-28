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28.04.2026
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Unter zwei Stunden
London. Der Kenianer Sabastian Sawe hat in London den Marathonweltrekord geknackt. Sawe gewann am Sonntag bei dem prestigeträchtigen Rennen in 1:59:30 Stunden und blieb damit als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf unter der magischen Zwei-Stunden-Marke. Er war 65 Sekunden schneller als sein Landsmann Kelvin Kiptum, der 2023 in Chicago 2:00:35 Stunden lief. Kiptum war nur wenige Monate später, im Februar 2024, bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat ums Leben gekommen.
Der zweimalige Olympiasieger Eliud Kipchoge hatte vor sieben Jahren bereits einen Marathon unter zwei Stunden absolviert, der Kenianer schaffte die klassische Strecke am 12. Oktober 2019 in Wien in 1:59:40 Stunden. Der Lauf war allerdings nicht öffentlich und fand unter Laborbedingungen mit wechselnden Tempomachern statt. Daher galt die Zeit nicht als Weltrekord.
Bei optimalen Bedingungen in London war das Tempo auch dank mehrerer Pacemaker von Beginn an extrem hoch. Lange lief eine größere Spitzengruppe zusammen, ehe sich Vorjahressieger Sawe und Yomif Kejelcha aus Äthiopien nach etwa 30 Kilometern absetzten. Kejelcha gab in der britischen Hauptstadt sein Marathondebüt. (dpa/jW)
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