Goethe-Institut

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Nach rund 14 Jahren bekommt das Goethe-Institut eine neue Generalsekretärin. Die Kulturmanagerin Gitte Zschoch werde das Amt sowie den Vorstandsvorsitz des Goethe-Instituts am 18. Juli übernehmen, teilte das Institut am Montag mit. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) habe die Wahl von Zschoch offiziell bestätigt. Das Kulturinstitut der Bundesrepublik wird großteils vom Auswärtigen Amt aus Steuermitteln finanziert. Zschoch folgt auf den bisherigen Amtsinhaber Johannes Ebert, der seit 2012 Generalsekretär ist. Er werde die Leitung des Regionalinstituts des Goethe-Instituts in Athen übernehmen, hieß es. (dpa/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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