Tote auf beiden Seiten

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Islamabad/Kabul. Neue Angriffe zwischen den Nachbarstaaten Afghanistan und Pakistan haben Berichten zufolge Opfer auf beiden Seiten gefordert. In der afghanischen Grenzprovinz Kunar seien drei Menschen getötet und 45 verletzt worden, berichtete der afghanische Nachrichtensender Tolonews am Montag unter Berufung auf einen lokalen Behördenvertreter. In Pakistan gab es mindestens drei Verletzte, wie ein Sprecher der Grenztruppen erklärte. Beobachtern zufolge war es der schwerste Zwischenfall seit gut einem Monat. (dpa/jW)

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