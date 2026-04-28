Libanon

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Beirut. Hisbollah lehnt direkte Verhandlungen mit Israel weiterhin ab. Die Organisation werde weiter »defensiven Widerstand« gegen Angriffe Israels leisten, teilte Generalsekretär Naim Kassim am Montag mit. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete derweil 14 Tote, darunter zwei Kinder und zwei Frauen, bei israelischen Angriffen am Sonntag – die meisten Todesopfer an einem Tag seit Inkrafttreten einer formellen Waffenruhe am 17. April. Zudem seien 37 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der israelischen Armee wurde ein israelischer Soldat getötet, fünf weitere seien verletzt worden. (dpa/AFP/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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