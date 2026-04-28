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Berlin. Der ehemalige Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner soll im kommenden Jahr Vorstandsvorsitzender des Automobilhandelskonzerns Autoland AG werden. »Das Unternehmen muss in die Hände des Managements. Und der erste Management-Leader ist Herr Lindner. Er wird der Konzernchef werden«, sagte Unternehmensgründer und Eigentümer Wilfried Wilhelm Anclam in einem Podcast des Branchenmagazins Autohaus. Beide seien »schon mitten in der Übergabe«, sagte Anclam, der gemeinsam mit Lindner befragt wurde. Zum Jahresanfang war Lindner als Vertriebsvorstand in das Unternehmen eingetreten. Die Autoland AG ist nach eigenen Angaben der größte markenunabhängige Automobilhandelskonzern Deutschlands. Die Firmenzentrale liegt in Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt. (dpa/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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