Die dritte Runde des Schülerstreiks gegen die Wehrpflicht fällt aus dem Turnus. Nach dem 5. Dezember 2025 und dem 5. März 2026 nun also am 8. Mai. In der Erklärung der Organisationskonferenz wird explizit auf die Bedeutung dieses Datums verwiesen: Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation des deutschen Faschismus und Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Der Tag der Befreiung verpflichte gerade dazu, gegen die Vorbereitung des nächsten von deutschem Boden ausgehenden Krieges zu protestieren.

Im Bewusstsein dessen gehen am 8. Mai dieses Jahres bundesweit Schülerinnen und Schüler auf die Straße. Gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, gegen die Militarisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft, gegen Rekordprofite der Waffenschmieden, gegen die imperialistische Großmachtpolitik der BRD.

Antiimperialistisch und antimilitaristisch, wie die junge Welt ist, steht sie an der Seite der Streikenden. Man kann übrigens weiterhin den Sticker mit der Aufschrift »MRZ LCK 00« bestellen. Diese sind eng mit dem letzten Streik im März verbunden und eignen sich auch in diesem Fall wieder, um Unmut über die Pläne der Regierung zu bekunden.