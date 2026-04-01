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Aus: Ausgabe vom 23.04.2026, Seite 16 / Sport
Basketball

Aufgenommen

Berlin. Basketballegende Dirk Nowitzki ist in die Ruhmeshalle seines Sports aufgenommen worden. Bei einer Zeremonie im Berliner Kraftwerk erhielt der heute 47jährige die größte Auszeichnung des Weltverbands Fiba. Bei der Ehrung in Berlin ging es um Nowitzkis Verdienste für den Weltbasketball insgesamt und vor allem um seine Leistungen im deutschen Nationalteam. (dpa/jW)

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