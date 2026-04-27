»Tucholsky in Frankreich. Das Glück vor der Katastrophe«. Filmvorführung und Gespräch. Am 6. April 1924 fährt Kurt Tucholsky, die herausragende Oppositionsfigur der Weimarer Republik, zum »Erzfeind« nach Frankreich. Mittwoch, 29.4., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Schlosstheater, Rheinsberg

»Ausradiert. Wie die Literatur der DDR verschwand«. Buchvorstellung. Warum sind so viele ostdeutsche Schriftsteller aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden? Dienstag, 28.4., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: FMP1, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin

»Blackrock Germany. Die heimliche Weltmacht, ihre Praktiken in Deutschland und Friedrich Merz«. Vortrag von Werner Rügemer. Mittwoch, 29.4., 19 Uhr. Ort: Die Pumpe, Haßstr. 22, Kiel. Veranstalter: DFG-VK Kiel

»Demokratie in Gefahr? Repressive Toleranz und marktkonforme Demokratie«. Vortrag mit Rechtswissenschaftler Andreas Fisahn. Mittwoch, 29.4., 19 Uhr. Ort: Bürgerwache Siegfriedplatz, Rolandstr. 16, Bielefeld. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Bielefeld